شكرا لقرائتكم مروان محسن: فايلر يدعمني بقوة.. ونعد جماهير الأهلي بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن عودة الفريق إلى خوض تدريباته الجماعية من جديد على ملعب التتش بالجزيرة أمر إيجابي للغاية، خاصة بعد فترة التوقف التي اقتربت من 4 أشهر تقريبًا.

وقال مروان محسن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «حاولنا بقدر الإمكان الحفاظ على لياقتنا البدنية خلال فترة التوقف الأخيرة، وأعتقد أن الجميع نجح إلى حد كبير في ذلك الأمر، بدليل العودة القوية للجميع في التدريبات التي بدأت الأربعاء الماضي».

وأوضح أن الجميع كان لديه تركيز شديد في الحفاظ على وزنه ولياقته خلال فترة التوقف، وذلك من خلال برامج التغذية التي كنا نسير عليها طوال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودتنا بقوة إلى التدريبات.

وذكر مروان محسن أن الفترة المقبلة تشهد العودة تدريجيا لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية، في ظل الوحدات التدريبية القوية والمتنوعة التي يؤدونها في التدريبات اليومية، من أجل إعلان جاهزيتهم للعودة إلى المباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

وأشار إلى أن الجهاز الفني أكد للجميع ضرورة الاستعداد بقوة في التدريبات اليومية، حتى نكون في جاهزية كاملة للمباريات القادمة، سواء في بطولة الدوري أو بطولة إفريقيا.

وأضاف مهاجم الأهلي: «ننتظر عودة الدوري وبالتأكيد نتطلع للحفاظ على اللقب المحلي هذا الموسم، من أجل إضافة بطولة جديدة وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان».

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وقال مروان محسن: كنا «عطشانين كورة» بعد فترة التوقف الأخيرة، والجميع يسعى للتألق في التدريبات، وعلى المستوى الشخصي سعيد بظهوري بشكل جيد في التقسيمة خلال التدريبات الأخيرة، وإحرازي العديد من الأهداف، التى أتمنى أن يحالفني التوفيق في تكرارها في المباريات.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة فنية أيضًا بعد عودة مستر رينيه فايلر لقيادة التدريبات من جديد، وكلها أمور تصب في مصلحة الفريق على كل الأصعدة.

وواصل مهاجم الأهلي قائلا: «بجانب هدفنا المحدد في الحفاظ على لقب الدوري لدينا هدف آخر مهم جدا، وهو استعادة دوري أبطال إفريقيا التي نعد جماهير الأهلي بعودتها في نسختها الحالية إلى دولاب بطولات النادي».

وأضاف: «لدينا تركيز شديد جدا لاستعادة اللقب الإفريقي الغالي، خاصة أنه لا بديل عن التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم، لأنه حلم رئيسي للجميع داخل الفريق، سواء لاعبين أو جهاز فني، بالإضافة إلى إسعاد جماهير الأهلي المتشوقة لاستعادة البطولة الإفريقية».

وأكد مروان محسن أن لديه طموحات كبيرة على المستوى الجماعي لمصلحة الفريق، ومن بينها الفوز بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وعلى المستوى الشخصي فهو يحلم بالطبع بالتتويج بلقب هداف الدوري وبطولة إفريقيا، لذلك يعيش حالة من التركيز الشديد لإنجاز هذه الأمور، التي يعلم جيدًا أنها ستدخل البسمة إلى قلوب جماهير الأهلي في كل مكان.

وعن إشادة فايلر، المدير الفني، به مؤخرًا قال مروان محسن: «تربطني علاقة جيدة مع مستر فايلر يسودها التقدير والاحترام، فالمدير الفني يقدر جهدي داخل الملعب ويمنحني الثقة بشكل مستمر، وهو دائم الدعم والمسانده لتقديم أفضل مستوى يسهم في تحقيق الانتصارات».

ووجه مروان محسن رسالة إلى جماهير الأهلي في نهاية حديثه، مؤكدًا أن بطولة إفريقيا ستعود إلى النادي الأهلي، إن شاء الله، هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجميع في الفريق يعون جيدًا دعم الجماهير ومساندتها المستمرة من أجل حصد المزيد من البطولات المحلية والقارية، والاستمرار دائمًا على منصات التتويج، لذلك يقاتل الجميع من أجل إسعادهم بحصد الألقاب على كل المستويات.