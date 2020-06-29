لافتة "champion" تزين مران ليفربول

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جدة - عمرو شويل رفع نجوم ليفربول وعلى رأسهم نجم منتخبنا الوطنى محمد صلاح 2019 / 2020 champion خلال تدريباهم الذى أقيم اليوم الإثنبن استعدادا لخوض باقى منافسات الدوري الإنجليزي " البريميرليج".

وكان ليفربول حقق رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخ مشاركات النادي في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، حيث لأول مرة يفوز على جميع فرق البريميرليج في موسم واحد وذلك منذ 127 عامًا.

وتوج ليفربول بلقب البريميرليج لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن ليفربول هذا الموسم حقق الفوز أمام جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي مٌنذ 127 عام.

أشارت الشبكة إلى أن المثير في الأمر أن ذلك تحقق بعد مرور 24 جولة فقط، ليكتب هذا الجيل من النادي حروف اسمه بأحرف من ذهب.



