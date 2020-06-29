شكرا لقرائتكم مروان محسن : حاولنا بقدر الإمكان الحفاظ على لياقتنا البدنية خلال فترة التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان محسن مهاجم الأهلى أنه يتمنى حصد لقب الهداف محليا وإفريقيا والحفاظ على بطولة الدوري مؤكدا أن خوض تدريباته الجماعية من جديد على ملعب التتش بالجزيرة أمر إيجابي للغاية، خاصة بعد فترة التوقف التي اقتربت من 4 أشهر تقريبًا.

وقال مروان محسن فى تصريحات صحفية : «حاولنا بقدر الإمكان الحفاظ على لياقتنا البدنية خلال فترة التوقف الأخيرة، وأعتقد أن الجميع نجح إلى حد كبير في ذلك الأمر، بدليل العودة القوية للجميع في التدريبات التي بدأت الأربعاء الماضي».

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وأوضح أن الجميع كان لديه تركيز شديد في الحفاظ على وزنه ولياقته خلال فترة التوقف، وذلك من خلال برامج التغذية التي كنا نسير عليها طوال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودتنا بقوة إلى التدريبات. وذكر مروان محسن أن الفترة المقبلة تشهد العودة تدريجيا لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية، في ظل الوحدات التدريبية القوية والمتنوعة التي يؤدونها في التدريبات اليومية، من أجل إعلان جاهزيتهم للعودة إلى المباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

وأشار إلى أن الجهاز الفني أكد للجميع ضرورة الاستعداد بقوة في التدريبات اليومية، حتى نكون في جاهزية كاملة للمباريات القادمة، سواء في بطولة الدوري أو بطولة إفريقيا. وأضاف مهاجم الأهلي: «ننتظر عودة الدوري وبالتأكيد نتطلع للحفاظ على اللقب المحلي هذا الموسم، من أجل إضافة بطولة جديدة وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان».

وقال مروان محسن: كنا «عطشانين كورة» بعد فترة التوقف الأخيرة، والجميع يسعى للتألق في التدريبات، وعلى المستوى الشخصي سعيد بظهوري بشكل جيد في التقسيمة خلال التدريبات الأخيرة، وإحرازي العديد من الأهداف، التى أتمنى أن يحالفني التوفيق في تكرارها في المباريات. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة فنية أيضًا بعد عودة مستر رينيه فايلر لقيادة التدريبات من جديد، وكلها أمور تصب في مصلحة الف.