شكرا لقرائتكم شوبير يتساءل: دونجا وباسم مرسي وعبد المنصف كورونا خبر كاذب والمصدر واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسائل أحمد شوبير حارس مرمي الأهلى الأسبق عن سبب الإشاعات الكاذبة التي تناولت إصابات لاعبين بعينهم بفيروس كورونا المستجد مستعجبا أن مصدر هذه الأخبار واحد.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" نبيل دونجا كورونا باسم مرسي كورونا عبد المنصف كورونا وفي النهايه الخبر كاذب والمصدر واحد تفسيركم ايه وليه".

طمئن باسم مرسي نجم الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالي جماهيره بعد الإنباء التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص بينما أودي بحياة الألآف حول العالم.

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قال مهاجم الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :" لا تقلقوا أنا بصحة جيدة وأمارس حياتى الطبيعية وملتزم بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار هذا الوباء اللعين".

الجدير بالذكر أن القصة بدأت عندما أكد طارق يحيي على فضائية الزمالك أمس، إصابة الحاسم باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي بفيروس كورونا، قائلا: "نتيجة عينة باسم مرسي التي خضع لها مع الانتاج الحربي ظهرت إيجابية واللاعب يخضع حالياً للعزل".

في المقابل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصاب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100% ، قائلا: " اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الانتاج الحربى لكل اللاعبين بما فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق ، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصاب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".