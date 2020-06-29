شكرا لقرائتكم بيراميدز ينفي وجود مفاوضات رسمية من الزمالك مللحصول على خدمات دونجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، إن الإدارة لم تتلقى أى مفاوضات رسمية من نظيرتها بالزمالك من أجل حصول الأخير على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، قائلاً: "سمعنا عن توقيع دونجا للزمالك 4 سنوات، لكن لم نتأكد حتى الأن من المعلومة، ولم تحدث مفاوضات رسمية مع الإدارة البيضاء حتى الأن".

أضاف المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إن إدارة بيراميدز لم تناقش مصير دونجا وهل سيتم الموافقة على رحيله أو التمسك باستمراره كونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق، كما إنها لم تستقر على السعر الذى سيتم طلبه فى حالة الدخول فى مفاوضات رسمية مع الزمالك أو أى نادٍ أخر.

وكانت العديد من المصادر أكدت توقيع دونجا للزمالك، لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد أن عقد اللاعب جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط، كما تلقى اللاعب وعدًا من الزمالك بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

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وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.

فيما مدد نادى بيراميدز تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه "اليوم السابع" فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.