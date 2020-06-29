شكرا لقرائتكم قبل مونديال اليد.. اعتماد تشكيل لجان اتحاد الهاندبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كما تم اعادة تشكيل اللجنة العليا للحكام و ذلك لكثرة اعمال الكابتن عفت رشاد باللجنة الفنية للاتحاد و لجنة المدربين و توجيه كل الشكر و التقدير لسيادته لرئاسة اللجنة العليا للحكام و مجهوده الكبير مع السادة الحكام للارتقاء بالمستوى الفنى و البدنى و التثقيفى على مدار الموسم المنقضى.

و قد ضمت اللجنة العليا للحكام فى تشكيلها الجديد الكابتن تامر فكرى الحكم الدولى السابق و المحاضر الدولى الحالى و مساعديه باللجنة الكابتن شعبان محمد و الكابتن علاء يوسف و كل الامنيات الطيبة بالتوفيق للجنة العليا للحكام و لجميع لجان الاتحاد المصرى لكرة اليد.

من ناحية أخرى قرر مجلس ادارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، فى الجلسة التى عقدت الخميس الماضى بمقر الإتحاد لبحث ملف إسئتناف الدورى من عدمه، تشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الشباب و الرياضة فى تصور استكمال الموسم وفقا لقرار الخاص بعودة النشاط الرياضى، بعد إلغاء دورى اليد لهذا الموسم قبل أن يقوم الاتحاد الدولى بالاستفسار عن أسباب الإلغاء.

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ما تم تفويض لجان المسابقات و الحكام واللجنة الفنية لبحث الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا للوصول إلى كتابة تقرير بشأن إستئناف المسابقة، تأتى هذه القرارات فى ظل إرسال استفسار من الاتحاد الدولى لمعرفة مبررات الإلغاء وبيان وزارة الرياضة الذى صدرمؤخرا بشأن عدم إلغاء أى مسابقة .

ويأتى البيان الذى خرج من وزارة الرياضة يؤكد استئناف جميع المسابقات، وأنه لا إلغاء لأى مسابقة فى أى لعبة ما يجعل مجلس اتحاد اليد برئاسة هشام نصر مضطراً لإعادة النظر فى قرار الإلغاء والذى جاء بموافقة 17 ناديا، حسب ما صرح به عبده عبد الوهاب عضو المجلس فى الوقت الذى رفض فيه النادى الأهلى هذا القرار.

يذكر أن الأندية التى حضرت اجتماع اتحاد اليد، الاثنين الماضى، لبحث تصورات عودة النشاط، وافقت بالإجماع على قرار الإلغاء عدا الأهلى فى ظل غياب 4 أندية عن الحضور .