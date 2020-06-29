شكرا لقرائتكم توتنهام يوقع عقداً جديداً مع ابن بوكيتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماوريزيو ابن مدرب توتنهام هوتسبير السابق ماوريسيو بوكيتينو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إنه وقع عقدا جديدا مع النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن الجناح ماوريزيو (19 عاما)، الذي كان عقده الحالي ينتهي الثلاثاء، عن تمديد عقده على "إنستغرام" ونشر صورة مع والده كتب عليها: أتطلع للموسم الجديد.

ولم يكشف النادي أو اللاعب عن مدة العقد لكن موقع ترانسفير ماركت على الإنترنت قال إن ماوريزيو سيستمر حتى 2022.

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وانضم اللاعب إلى أكاديمية النادي المنتمي لشمال لندن في 2017 لكنه لم يظهر مع الفريق الأول حتى الآن.

واستغنى توتنهام عن خدمات والده بوكيتينو في نوفمبر بعد أكثر من خمسة مواسم مع الفريق ليحل جوزيه مورينيو بدلا منه.

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 45 نقطة متأخرا بتسع نقاط عن تشيلسي الرابع.