شكرا لقرائتكم كلوب يحث جماهير ليفربول على الاحتفال بطريقة "آمنة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجماهير على عدم إضاعة الجهود التي تمت لاحتواء انتشار فيروس كورونا بالتجمع في أعداد كبيرة للاحتفال باللقب.

وانتهى انتظار ليفربول لمدة 30 عاما لتتويج بلقبه 19 لدوري الأضواء يوم الخميس الماضي عندما خسر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أمام تشيلسي لتتجه بعدها آلاف الجماهير إلى أنفيلد للاحتفال.

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وأصدرت شرطة مرسيسايد ومجلس المدينة بيانا مشتركا لإدانة التصرف "غير المقبول" كليا عقب تجمعات لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة الماضي مما أثار مخاوف من حدوث زيادة في حالات الإصابة ببـ"كوفيد-19".

وقال كلوب في رسالة إلى الجماهير عبر صحيفة "ليفربول إيكو": من فضلكم احتفلوا لكن بطريقة آمنة وفي أماكن خاصة وليست عامة حتى لا نخاطر بنشر هذا المرض الخطير في مجتمعنا.

وزاد: إذا كان الوضع مختلفا لما كنت أحب أكثر من الاحتفال سويا والسير في موكب أكبر من الذي كان عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي لكن هذا غير ممكن حاليا، لقد بذلنا كل ما في وسعنا لمكافحة كوفيد-19 ولا يمكن أن يضيع هذا المجهود.