وزير الشباب والرياضة يستعد لإفتتاح منشآت القلعة البيضاء الجديدة

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مساء أمس الأحد مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتفاق على تحديد موعد لافتتاح المنشآت الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الزمالك أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن الانتهاء من بعض المنشآت الجديدة داخل القلعة البيضاء ووصفها بالمفاجأة لأعضاء النادي.

وتم التطرق في الجلسة للحديث عن المنشآت الجديدة وهى صالات الكاراتيه والجودو، بجانب تطوير 5 ملاعب للناشئين قدم ويد وصالات لكرة السلة والطائرة ومسجد جديد على 1200 متر تم الانتهاء منهم وتم تحديد موعد لافتتاحهم خلال الأيام المقبلة.