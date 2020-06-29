وزير الشباب والرياضة يستعد لإفتتاح منشآت القلعة البيضاء الجديدة

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مساء أمس الأحد مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتفاق على تحديد موعد لافتتاح المنشآت الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وكان رئيس الزمالك أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن الانتهاء من بعض المنشآت الجديدة داخل القلعة البيضاء ووصفها بالمفاجأة لأعضاء النادي.
وتم التطرق في الجلسة للحديث عن المنشآت الجديدة وهى صالات الكاراتيه والجودو، بجانب تطوير 5 ملاعب للناشئين قدم ويد وصالات لكرة السلة والطائرة ومسجد جديد على 1200 متر تم الانتهاء منهم وتم تحديد موعد لافتتاحهم خلال الأيام المقبلة.
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