اخبار الرياضه

وزير الشباب والرياضة يستعد لإفتتاح منشآت القلعة البيضاء الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مساء أمس الأحد مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتفاق على تحديد موعد لافتتاح المنشآت الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الزمالك أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن الانتهاء من بعض المنشآت الجديدة داخل القلعة البيضاء ووصفها بالمفاجأة لأعضاء النادي.

وتم التطرق في الجلسة للحديث عن المنشآت الجديدة وهى صالات الكاراتيه والجودو، بجانب تطوير 5 ملاعب للناشئين قدم ويد وصالات لكرة السلة والطائرة ومسجد جديد على 1200 متر تم الانتهاء منهم وتم تحديد موعد لافتتاحهم خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يستعد لإفتتاح منشآت القلعة البيضاء الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا