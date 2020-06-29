رسمياً: أرتور من برشلونة إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو



أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين عن انتقال لاعبه البرازيلي أرتور إلى يوفنتوس الإيطالي نهاية الموسم مقابل 72 مليون يورو.



وقال نادي برشلونة إن اللاعب انتقال إلى يوفي مقابل 72 مليون يورو + 10 ملايين كمتغيرات على أن يكمل اللاعب موسم 2019-2020 في صفوف برشلونة.



وصل لاعب خط الوسط أرتور إلى نادي برشلونة في صيف 2018 من غريميو البرازيلي، ولعب 72 مباراة مع برشلونة حتى الآن: 47 في الدوري، 10 في كأس الملك، 13 في دوري الأبطال وواحدة في كأس السوبر الإسباني.



وسجل اللاعب، أربعة أهداف من موسميه في النادي، وفاز بلقبين مع برشلونة. الدوري وكأس السوبر الإسباني موسم 2018-2019.



ولم يتطرق برشلونة إلى البوسني ميراليم بيانيتش، والذي كانت التقارير تشير إلى أن انتقاله من يوفنتوس إلى النادي الكاتالوني، سيكون جزءاً من صفقة تعاقد "السيدة العجوز" مع أرتور.



ورجحت التقارير أن يتم إنجاز هذه الصفقة قبل 30 حزيران/يونيو الحالي، ليتم إدراجها ضمن السنة المالية الراهنة.



وأكد النادي الكاتالوني في بيانه "سيبقى أرتور مع برشلونة حتى نهاية المنافسات الرسمية في موسم 2019-2020"، والذي سيكون أطول من المعتاد نظرا لتعليق المنافسات نحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.



ويسعى برشلونة على الصعيد المحلي للعودة إلى صدارة الليغا التي باتت حالياً بعهدة غريمه ريال مدريد بفارق نقطتين، مع تبقي ست مباريات لكل منهما. أما على الصعيد القاري، فبلغ الفريق الدور ثمن النهائي، حيث تعادل مع نابولي الإيطالي ذهاباً 1-1.



ومن المقرر أن يتم استكمال إياب ثمن النهائي في السابع من آب/أغسطس والثامن منه، على تقام المراحل المتبقية (اعتباراً من ربع النهائي) بين 12 آب/أغسطس و23 منه في لشبونة.



المصدر: بي ان سبورت