رياضة | صدام منتظر.. موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر صدام منتظر.. موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره وست هام يونايتد، على ملعب لندن الأولمبي، يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي قد خطف بطاقة التأهل إلى دور قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا على ليستر سيتي، مساء أمس الأحد، بهدف نظيف، أحرزه روس باركلي.

وفيما يلي موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام والقنوات الناقلة:-

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من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة وربع بتوقيت السعودية، الحادية عشر وربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة وربع بتوقيت جرينتش.

وسيذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد وست هام في المركز 71 برصيد 27 نقطة.