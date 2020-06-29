رياضة | عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، من حسم كبرى صفقاته الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل مسؤولي القلعة البيضاء على توقيع نبيل دونجا لمدة ٤ مواسم مقبلة للإنضمام إلى المارد الأبيض بداية من الموسم القادم، وذلك من أجل تدعيم صفوف الزمالك للمنافسة على جميع البطولات.

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وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن دونجا وقع على عقود انضمامه إلى صفوف الأبيض وتم الإتفاق على كافة الأمور الخاصة بمستحقاته المالية، ولكن يتبقى فقط إنهاء الاتفاق مع نادي بيراميدز.

وأوضح المصدر ذاته بأن مجلس إدارة نادي الزمالك عرض على مسؤولي بيراميدز التنازل عن محمود عبد العزيز واعارة واحد من الثنائي امام عاشور او احمد رفعت بالإضافة إلى دفع مقابل مادي بسيط .

وأشار بأن اللاعب سيعقد جلسة مع مسؤولي نادي بيراميدز لحسم الإتفاق بشكل نهائي والانتقال إلى الزمالك خلال الموسم الجديد .