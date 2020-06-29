رياضة | مدرب الأهلي يخضع لاختبارات كورونا عقب عودته من سويسرا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يخضع لاختبارات كورونا عقب عودته من سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقرر خضوع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول لمسح طبي على مرحلتين وذلك فور وصوله القاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ولم يحدد المدرب السويسري حتي الآن موعد معين لعودته لقيادة مران الفريق الأحمر استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد توقف النشاط الكروي لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي وقت سابق طلب الأهلي من فايلر قطع إجازته التي حصل عليها والعودة للقاهرة في أقرب وقت من أجل قيادة مران الفريق.
وسافر فايلر إلي سويسرا من أجل زيارة أسرته بإتفاق جري مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام علي الفريق، من أجل استشارة أسرته في مٍسألة التجديد للأهلي من عدمه في الفترة المقبلة بعدما اتفق النادي معه علي توقيع عقد جديد مع النادي.