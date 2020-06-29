رياضة | لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه قرية نجريج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه قرية نجريج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على التبرع بعدد من أجهزة الأكسجين وقياس نسبة الأكسجين في الدم لقريته نجريج.

وجاء تبرع النجم المصري محمد صلاح إلى قريته بـ 15 أسطوانة أكسجين و3 أجهزة لقياس نسبة الأكسجين بالدم من خلال مؤسسته المتواجدة في قرية نجريج.

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ويأتي قيام صلاح بهذا الأمر دعما لقريته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، خاصة أنه يطمئن عليهم باستمرار.

وكان صلاح أجرى اتصالا هاتفيا بأسرته من أجل الاطمئنان عليهم وأهل القرية ، وشدد على دعمه لهم.

وتوج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول منذ أيام ليصبح أول لاعب مصري يحقق هذا اللقب في التاريخ.