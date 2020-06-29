رياضة | رسميًا.. برشلونة يعلن انتقال أرتور إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. برشلونة يعلن انتقال أرتور إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي من أجل انتقال البرازيلي أرتور ميلو لفريق السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت بأن ميلو سينتقل إلى يوفنتوس عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار برشلونة إلى أن صفقة انتقال ميلو من النادي الكتالوني إلى يوفنتوس جاءت مقابل 72 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمكافآت.

وكان ميلو قد انضم لصفوف برشلونة في صيف ٢٠١٨ قادمًا من جريميو البرازيلي حيث لعب ٧٢ مباراة ٦ أهداف وصنع ٩ أهداف أخرين.