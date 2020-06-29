رياضة | يوفنتوس يعلن تمديد عقد بوفون وكيليني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يعلن تمديد عقد بوفون وكيليني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم عن تجديد عقود كل من الحارس جانلويجى بوفون، وجورجيو كيليني لمدة عام جديد.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي اليوم:"هناك لاعبون لا يحتاجون إلى مقدمة، أبطال يتحدث التاريخ عنهم، هم قادة وحاملى الحمض النووى للفريق".

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وتابع: "جانلويجي بوفون ، جورجيو كيليني.. بيانكونيري دائما. وإلى الأبد، وللتأكيد على ذلك نعلن تجديد العقد لسنة أخرى حتى 2021.. بما أن كل واحد منّا كان يأمل، ويعلم أساسًا، أن الخيط الذي وحدنا لسنوات عديدة غير قابل للكسر".

وكان يوفنتوس خسر بطولة كأس إيطاليا بعد العودة من فترة التوقف على خلفية انتشار فيروس كورونا، في حين ينافس بقوة على لقب الدوري.