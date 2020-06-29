رياضة | عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على توقيع عماد نبيل دونجا نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول لمدة ٤ مواسم مقبلة للإنضمام إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء بأن دونجا وقع على عقود انضمامه إلى الزمالك وتم الإتفاق على كافة الأمور الخاصة بمستحقاته المالية، ولكن يتبقى فقط إنهاء الاتفاق مع نادي بيراميدز.

وقد أعلنت قناة نادي الزمالك أمس الأحد عن نجاح المستشار مرتضى منصور رئيس النادي في التعاقد مع واحد من أفضل النجوم بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف المصدر ذاته بأن الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد حسم الصفقة بشكل نهائي وإعلان التفاصيل بشكل رسمي عبر قناة نادي الزمالك.