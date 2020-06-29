رياضة | 5 لاعبين مُرشحين لصفقة القرن الجديدة في الزمالك (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين مُرشحين لصفقة القرن الجديدة في الزمالك (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت قناة النادي الزمالك مفاجأة مدوية خلال الساعات الماضية، بعدما أكدت حسم مسئولي القلعة البيضاء الصفقة الخامسة للفريق في فترة الانتقالات الصيفية والتي وصفتها بـ"الصفقة الحلم"، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وأعلنت القناة عبر برنامج "زمالكاوي" إتمام التعاقد مع أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وحلم جماهير الزمالك منذ فترة طويلة، وذلك بعد جلسة جمعت اللاعب مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية، ولم تكشف عن هوية اللاعب أو تفاصيل التعاقد.

بعد إعلان قناة الزمالك حسم الصفقة الخامسة للفريق، بدأت التكهنات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية صفقة الزمالك الجديدة ، وترددت بعض الأسماء في وسائل الإعلام والتي توقع البعض أنها قد تكون الصفقة الكبري للقلعة البيضاء التي ستهز عرش الكرة المصرية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز اللاعبين المرشحين لـ"صفقة الحلم" في الزمالك:-

1- عبد الله السعيد:

يأتي نجم بيراميدز الحالي عبد الله السعيد على رأس المرشحين للصفقة الكبري في الزمالك، حيث حاول مسئولي القلعة البيضاء التعاقد معه عام 2018 بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي وأطلقوا عليه "صفقة القرن"، وبعد توقيع اللاعب وقتها للفريق الأبيض حدثت أزمة قوية بينه وإدارة القلعة الحمراء، دفعته للتراجع عن التوقيع وتمديد عقده مع الفريق الأهلاوي، وتم بعدها عرضه للبيع ورحل للدوري الفنلندي ومنه للأهلي السعودي ثم استقر في بيراميدز.

2- رمضان صبحي:

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تردد بقوة ايضًا اسم رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي المعار للأهلي، وتوقع الكثيرون أنه قد يكون الصفقة الحلم للزمالك، خاصة وأنه من أفضل اللاعبين بالدوري المصري، وسنه صغير، ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة، وخبرات كبيرة بحكم احترافه في الدوري الإنجليزي ومشاركته مع النادي الأهلي في البطولات المحلية والقارية، بالإضافة لتألقه مع المنتخب الأولمبي، وتعاقد الزمالك معه سيكون بمثابة رد الصفعة لإدارة القلعة الحمراء بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض في الشتاء الماضي.

3- نبيل عماد "دونجا":

زعمت تقارير صحفية أن صفقة الزمالك الكبري في الميركاتو الصيفي المقبل، هو نبيل عماد دونجا نجم وسط فريق بيراميدز، بعد حصول مسئولي القلعة البيضاء على توقيعه بشكل رسمي، ليدافع عن القميص الأبيض في الموسم المقبل، بعد الموافقة على طلباته المادية، خاصة وأن اللاعب كان على رادار صفقات النادي الأهلي ايضًا.

4- وليد أزارو:

ربطت بعض التقارير الصحفية المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للإنفاق السعودي، بالانتقال لصفوف النادي الزمالك في الصيف الحالي، وأن يكون هو صفقة الموسم للفريق الأبيض بعد المستوي المميز الذي ظهر عليه مع فريقه السعودي في الفترة الأخيرة، وبعد رفض السويسري رينيه فايلر مدرب الأحمر عودته بالموسم المقبل، ورغبة اللاعب في الرحيل بشكل نهائي عن القلعة الحمراء، وعدم تجديد إعارته مرة أخري.

5- جون آنطوي:

من المرشحين ايضًا ليكون صفقة الحلم في القلعة البيضاء، هو الغاني جون آنطوي مهاجم فريق بيراميدز الحالي والأهلي السابق، حيث أعلن تقرير صحفي غاني اقتراب الزمالك من حسم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي في الفترة الحالية مقابل 900 ألف دولار، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض في الموسم الجديد، مؤكدًا أن انضمامه للفريق سيكون على حساب الكونغولي كابونجو كاسونجو الذي سيرحل عن النادي في الصيف.