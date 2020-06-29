رياضة | صراع العبقري والفيلسوف.. تاريخ مواجهات جوارديولا ويورجن كلوب قبل موقعة ليفربول والسيتي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع العبقري والفيلسوف.. تاريخ مواجهات جوارديولا ويورجن كلوب قبل موقعة ليفربول والسيتي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجدد المواجهة بين الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الخميس المقبل 2 يوليو، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والذي حسم الريدز لقبها للمرة التاسعة عشر في تاريخه خلال الجولة الماضية.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولي له منذ موسم 1989 / 1990، بعدما تفوق بفارق 23 نقطة كاملة عن منافسه مانشستر سيتي في ترتيب البريميرليج هذا الموسم، وقبل 7 جولات فقط من انتهاء المسابقة، مما يجعل لحاق السيتي به أمرًا مستحيلا بسبب فارق النقاط بينهما.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بينما يحتل السيتي المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

ورغم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، إلي أن المباراة بينهما ستكون بمثابة قمة خاصة بين جوارديولا وكلوب، حيث يتطلع مدرب الريدز لتحطيم بعض الأرقام القياسية في هذا الموسم الاستثنائي بعد حسم لقب الدوري، بينما يسعي المدرب الإسباني لقيادة فريقه لتحقيق الفوز في المباراة، من أجل تأمين "وصافة" البريميرليج، وإفساد فرحة الليفر باللقب.

ماذا قدم جوارديولا وكلوب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

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خاض مدرب ليفربول 31 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حقق الفوز في 28 مباراة وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وحصد 86 نقطة، وقاد الفريق للتتويج بلقب البطولة بعد غياب 30 عامًا.

بينما قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي في 31 مباراة ايضًا، فاز في 20 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 8 مباريات، وحصد 63 نقطة يحتل بها "وصافة" البريميرليج هذا الموسم.

تاريخ مواجهات يورجن كلوب ضد بيب جوارديولا

تقابل جوارديولا مع يورجن كلوب في 18 مباراة خلال مشوارهما التدريبي، حقق المدرب الإسباني الفوز في 7 مباريات، بينما خسر 9 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

التقي المدربين في 8 مباريات خلال قيادة جوارديولا فريق بايرن ميونيخ، وكان يورجن كلوب مدربًا لبوروسيا دورتموند، فاز كل منهما في 4 مباريات، وسجل الفريق البافاري 11 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

بينما جمعت المدربين 10 مباريات خلال قيادتهما لفريقي مانشستر سيتي وليفربول، حقق يورجن كلوب 5 انتصارات، مقابل انتصارين لـ جوارديولا، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، سجل الريدز 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا.