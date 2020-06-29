الامارات | لوفانور يودع شباب الأهلي.. "عقده انتهى"

شكرا لقرائتكم خبر عن لوفانور يودع شباب الأهلي.. "عقده انتهى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب المولدوفي لوفانور هنريكي عن انتهاء مسيرته مع فريق شباب الأهلي، بعدما نشر على حسابه الشخصي في "إنستغرام" عدداً من الرسائل تفاعل معها مشجعو النادي الذين توجهوا له بالشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وينتهي عقد اللاعب المولدوفي غداً الثلاثاء، ولا تنوي إدارة النادي تمديد عقده مع الفريق.

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news