الامارات | اتحاد الكرة يحدد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي، مبدئياً، فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020 -2021. وقال الاتحاد على حسابه الرسمي في "توتير": "ستكون الفترة الأولى من 15 يوليو إلى 14 أكتوبر المقبلين، فيما ستبدأ الفترة الثانية من الخامس من يناير المقبل حتى الأول من فبراير 2021". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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