الامارات | نادي الشارقة ينهي خدمات الجهاز الفني لفريق 21 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة ينهي خدمات الجهاز الفني لفريق 21 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت شركة الشارقة لكرة القدم خدمات الجهاز الفني لفريق تحت 21 سنة في النادي بقيادة المدرب عبدالمجيد النمر.

وقال النادي في تغريدة على صفحته الرسمية عبر "توتير": "إن شركة الشارقة لكرة القدم تقدم شكرها لمدرب فريق تحت 21 سنة عبدالمجيد النمر بالنادي وأعضاء الجهاز الفني سالم مذكر (مدرب اللياقة البدنية)، وسمير عبدالرضا شاكر (مدرب حراس المرمى) على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم الماضية، مع تمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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