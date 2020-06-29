الامارات | خورفكان يقترب من التعاقد مع مدرب ساعد غوارديولا في مانشستر ستي

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يقترب من التعاقد مع مدرب ساعد غوارديولا في مانشستر ستي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" من مصدر لوكلاء الاعمال ان شركة خورفكان تفاوض المدرب الاسباني راؤول كانيدا ليتسلم مهام تدريب الفريق الاول لنادي خورفكان في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي بدلا عن الصربي غوران توفتيزديتش، وان ملف المدرب كانيدا الاقوى بين باقي الاسماء المطروحة على شركة كرة القدم، وسيكون التوقيع معه قريبا.

يذكر ان المدرب كانيدا سبق له العمل مع مواطنه غوارديولا في مانشستر ستي كما ودرب في الدوري السعودي

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