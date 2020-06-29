شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتين» عن تقارير شجاره مع نجوم برشلونة: «الاختلافات طبيعية.. لم أكن لاعبًا سهلًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على التقارير التي أشارت إلى حدوث شجار بينه وبين اللاعبين في غرفة ملابس الفريق عقب التعادل مع سيلتا فيجو.

وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية قد نقلت عن مصادر حدوث نقاش حاد يقترب من الشجار بين اللاعبين و«سيتين» انتقد فيه نجوم البارسا أسلوب إدارة مدربهم للفريق وللمباراة.

وقال «سيتين»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم والخاص بمباراة أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها غدًا: «لا أتذكر أي مشكلات تستحق الذكر، في الواقع، حقيقي أن هناك دائمًا أشياء مثيرة للجدل، كما في الحياة، من الطبيعي أن هناك اختلافات، ولكن هذا يحدث دائمًا، لم أكن لاعبًا سهلًا أيضًا، ما علينا أن نحاول فعله هو إقناع الجميع بالفكرة العامة».

وأضاف المدير الفني للبلوجرانا: «أتفهم أن هذا شيئًا طبيعيًا، ولا أعطه أي أهمية، هناك تواصل جيد، عندما لا تكون هناك انتصارات أشياء تحدث، الجميع يجعلها نقطة تركيزه، هذا هو السيرك الذي نعرض أنفسنا فيه»، فيما استطرد: «العلاقة بين اللاعبين جيدة».