شكرا لقرائتكم خبر عن «بوفون» و«كيليني» يجددان عقديهما مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد أسطورتي نادي يوفنتوس الإيطالي وقائدي الفريق جيانلويجي بوفون وجورجيو كيليني عقديهما مع النادي لموسم إضافي، كما أعلن الموقع الرسمي للسيدة العجوز، اليوم الاثنين.
وتغزل النادي في اللاعبين على موقعه الرسمي قائلًا: «هاذان اللاعبان لا يحتاجا إلى تعريف، هم أبطال تاريخهما يتحدث عنهما وارتباطهما بالقميص غير قابل للقطع».
وأضاف: «هما أمثلة على أرض الملعب وفي غرفة الملابس، قادة يحملون الحمض النووي للأبيض والأسود، يرتديانه كجلدهما الثاني».
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