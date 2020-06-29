شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تجديد عقد علي جبر لمدة 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، اليوم الاثنين، تجديد عقد مدافعه علي جبر لمدة 4 سنوات لينتهي في 2024، فيما أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي، سعادته بتوقيع اللاعب على العقد الجديد مؤكدًا أنه بداية استقرار للفريق في الفترة القادمة.
وقال «سعيد»، حسب الصفحة الرسمية للنادي على «تويتر»: «سعيد جدًا بتمديد عقد علي جبر، ومن قبله عمر جابر، وهذه سياسة الحفاظ على قوام الفريق».
وأضاف: «ستكون هذه بداية استقرار الفريق في الفترة القادمة وبداية لما نأمل به ولطموحنا في المستقبل».
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