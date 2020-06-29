شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 670 مدرب وأخصائي.. العاب القوى يحارب كورونا بالتوعية في دورة إصابات الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لالعاب القوى برئاسة الدكتور سيف الله شاهين وبالتعاون مع منطقة الجيزة والغربية وكفر الشيخ لالعاب القوى برئاسة كابتن احمد حسن وكابتن احمد الخضر، عن تنظيم دورة برامج تدريب الأطفال والناشئين قبل مرحلة البلوغ وتشمل الدورة ارشادات وتحذيرات للعودة للتدريب للنشاط الرياضي خلال جائحة كورونا وذلك على برنامج زووم خلال الفترة من الأحد 28 يونيو وحتى الثلاثين من الشهر الجاري.

ويحاضر في هذه الدورة الدكتور محمد عبدالرؤوف دياب المحاضر بالاتحاد الدولي.

وتعد هذه هي الدورة السادسة التي يقيمها الاتحاد عبر برنامج زووم وذلك بعد النجاح والإقبال الكبير الذي حققته الدورات السابقة التي بدأت في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري والتى شكلت عدة مواضيع وهى التغذية للرياضيين وإنتاج الطاقة والعودة للتدريب خلال جائحة كورونا ووسائل الاستشفاء الحديثة في رياضة ألعاب القوى والطريق إلى طوكيو بالإضافة إلى دورة إصابات الملاعب والتى شارك فيها أكثر من 670 مدرب واخصائي إصابات وتغذية من مصر والدول العربية واقيمت بالتعاون مع البيت الكندي للاستشارات والتدريب.

وحاضر في هذه الدورات الدكتور حازم حسين والدكتور إيهاب اسماعيل والدكتور حمدي عبدالرحيم والدكتور عمرو رشدي والدكتور تيسير صيام والدكتور أحمد سمير.

واقيمت هذه الدورات تحت إشراف كابتن خالد الكينج نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة كابتن طارق عمارة وكابتن فكري العكل وكابتن طارق طبانة.

وقام بإدارة هذه الدورات فريق عمل من الابطال السابقين لرياضة العاب القوى وهم كابتن محسن سالم وكابتن عمرو سالم ويرأس اللجنة العلمية الدكتور تامر الجبالي والدكتور أسامة فؤاد.

وصرحت المتحدث الإعلامي للأتحاد نانسي احمد بأن الاتحاد سوف يواصل تقديم الأنشطة التي تشمل الدورات والندوات عبر المنصات الالكترونية وبرنامج زوم حرصا منه على تقديم كافة الخدمات للمدربين والاخصائين والعاملين بمجال ألعاب القوى ورغبة منه في نشر وتطوير رياضة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية وحرصا منه على سلامة الجميع في ظل جائحة كورونا حيث تساعد هذه الدورات على تبادل الأفكار العلمية وتطوير وصقل الخبرات العلمية للمدربين المصريين والعرب، خاصة بعد اشادة الاتحاد الدولي بدورة إصابات الملاعب وتوجيه خطاب شكر للاتحاد المصري لالعاب القوى على تنظيمها.

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واضافت بأن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الاتحاد المصري بتنظيم هذه الدورات عبر المنصات الالكترونية

كما أكدت أن الاتحاد سوف يعلن عن خطة النشاط قريبا عقب اجتماع مجلس الإدارة والذي سيقام خلال هذا الأسبوع.