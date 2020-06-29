شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهنئ أحمد حسن كوكا بمناسبة فوز اللاعب بدرع الدورى اليونانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر ونادى أوليمبياكوس اليونانى بمناسبة فوز اللاعب بدرع الدورى اليونانى مع فريقه هذا الموسم، وتمنت الصفحة الرسمية للاعب دوام التوفيق فى مستقبله مع ناديه.

كما حرص حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول على التواصل مع اللاعب وتقديم التهنئة له ، لاسيما وأن كوكا من القوام الأساسى لمنتخب مصر ، ويعول عليه البدرى كثيرا فى ظل أزمة الهجوم الحالية فى المنتخب.

من ناحية أخرى، رفض حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، تطبيق دورى المجموعتين فى الموسم الجديد، وأوضح البدرى للجنة الخماسية خلال اجتماع أمس بمقر الجبلاية أن دورى المجموعتين يضعف المسابقة وليس من مصلحته، ويأتى موقف اتحاد الكرة بعد طلب عدد كبير من الأندية إقامة الدورى الجديد من مجموعتين بسبب ضيق الوقت.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تأجيل نهاية الدورى الحالى إلى 30 أكتوبر بدلا من 15 من نفس الشهر، كما كان مقررا، بعد الاجتماع مع مدربى أندية الدورى الممتاز وكذلك حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، حيث أجمع كل المدربين على ضرورة منح اللاعبين فترة إعداد كافية قبل استئناف النشاط الرياضى حرصا على سلامة اللاعبين وخشية تعرضهم للإصابات.

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ومنحت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة تعليمات إلى لجنة المسابقات بإقامة مباراة لكل فريق بعد 4 أيام بدلا من 3 أيام بحيث ينتهى الدورى للأندية منتصف أكتوبر، ماعدا أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز التى ستخوض مباريات قبل نهائى ونهائى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية، ما يعنى تأجيل مباريات لهم وبالتالى ينتهى الدورى بشكل كامل اواخر أكتوبر المقبل.

ووضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعض الشروط لتأجيل أو إلغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة فى موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أى مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئى تأجيل أو إلغاء أى مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.