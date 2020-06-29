شكرا لقرائتكم المنتخب الوطني للشباب يجتمع اليوم لوضع البرنامج التدريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد اليوم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفني اجتماعا لوضع البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة لعرضه على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد.. ويتضمن البرنامج استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في تصفيات الأمم الأفريقية المنتظر أن تنطلق في شهر أكتوبر المقبل.

على صعيد متصل، كشف ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 أن لاعبى فريقه لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 20 مباراة، وتحديدا مع بداية أول تجمع للفريق فى أبريل 2019 فى الدورة الودية التى أقيمت بالإسكتدرية.

وتابع ربيع ياسين فى تصريحات لإذاعةON SPORT FM لبرنامج أحمد شوبير "أنه تقدم بلائحة مالية إلى اتحاد الكرة ولم يتم اعتمادها حتى الآن حتى يتم صرف المكافآت الخاصة بالفريق.

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وأضاف المدير الفنى لمنتخب الشباب أنه على تواصل دائم مع لاعبيه للاطمئنان على تدريباتهم المنزليه وحثهم على الحفاظ على لياقتهم.

وخسر منتخب الشباب مواليد 2001 أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 6 / 5 فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العرب التى استضافتها السعودية فى شهر فبراير حتى 4 مارس الماضيين.

كان منتخب مصر للشباب مواليد تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4 / 1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4 /2، وفاز على منتخب العراق 1 / 0 ليتأهل إلى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العرب التى تستضيفها السعودية، بهدف أحرزه محمود عبد المحسن فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة، بينما فاز منتخب السنغال على البحرين 5 / 0.