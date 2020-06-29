شكرا لقرائتكم مدرب شباب الأهلي: كورونا أهدى فرصة العمر لصالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو أنور مدرب شباب فريق الأهلي، أن فيروس كورونا أهدى فرصة العمر لصالح جمعة لاعب الأهلي العائد للتدريبات الجماعية بعد فترة كبيرة من الاستبعاد بفرمان من السويسري رينيه فايلر.

وقال أنور في تصريحات لسوبر كورة: "صالح موهبة كبيرة من الصعب تعويضها، أتمنى أن يستمر مع الأهلي ويتمسك بالفرصة ويقاتل لاثبات نفسه".

وتابع: "فيروس كورونا والتوقف الاضطراري للدوري، خدم عدد من اللاعبين على رأسهم صالح جمعة، الذي لا يشكك في قدراته الفنية أي شخص مشجع كان أو مدرب أو مسئول، وبالتالي وجوده في الأهلي يصنع له تاريخا لا ينسى وعليه إدراك ذلك".

كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، أكد أن صالح جمعة لاعب الفريق، سيشارك في التدريبات الجماعية غدا، مضيفاً أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في التدريبات الجماعية.

وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح اليوم الاثنين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوي على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

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وقال سيزا لصالح جمعة: "أنت لاعب موهوب ونرغب في الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسي لعودتك للحسابات الفنية، ستشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد.

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا.

وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينية فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلي رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجاري في ظل وجود قناعه تامه بقدرات صانع الالعاب الدولي الفنية والبدنية وانه سيمثل اضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد.