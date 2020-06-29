شكرا لقرائتكم لاعبو مصر المقاصة يخضعون لإجراء المسحة الطبية الثانية لإكتشاف فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو مصر المقاصة اليوم المسحة الطبية الثانية لإكتشاف فيروس كورونا المستجد تمهيدا لعودة النشاط الرياضى .

كانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة أعلنت أن نتائج المسحة الأولى لفريق مصر المقاصة لاختبارات فيروس كورونا جاءت سلبية بالكامل، وبالتالى من حق الفريق استكمال تدريباته استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى، والتى سيتم تحديدها من قبل مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

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من ناحية أخرى استقرت إدارة نادي مصر المقاصة علي عدم التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي والتي تسببت في عدم التزام النادي بسداد مستحقات اللاعبين منذ بداية الموسم، وكشف مصدر داخل إدارة النادي أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لن يتمكن النادي من الحفاظ عليهم في الموسم المقبل، وسيتم تدعيم الفريق في الموسم المقبل من خلال تصعيد عدد من الناشئين في حالة عدم وجود حل للأزمة المالية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعقد الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال جلسة حاسمة مع اللاعبين غدا علي هامش خضوع لاعبو فريق مصر المقاصة لإجراءات المحسة الطبية الثانية للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا ، وتشمل جلسة الغد حسم مصير المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك خارطة الريق للفترة المقبلة في ظل اقتراب استئناف الموسم الحالي من الدوري والذي يعاني فيه فريق المقاصة من الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري.