شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: ليس لدينا آلية تنفيذ عقوبة حمدى النقاز لصالح وكيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن عقوبة تغريم التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتواني الحالي، لا يمكن تطبيقها عن طريق الجبلاية.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن لجنة شئون اللاعبين أصدرت عقوبة بتغريم النقاز 113 ألف دولار لصالح وكيله نبيل أبو زيد، لكن على الوكيل أن يتفق مع محامي لإخطار اللاعب بالعقوبة وبدء إجراءات التنفيذ.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم ليس لديهم آلية تنفيذ، ويجب على وكيل اللاعب أن يتخذ إجراءاته للحصول على المبلغ المالى المذكور فى العقوبة.

وتسلم نادى الزمالك خطابًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم، يفيد بأحقية نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين ووكيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك فى الحصول على مبلغ 113 ألف دولار من اللاعب، نسبة أبو زيد الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز الذى تقدم بشكوى ضد اللاعب أمام الاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل الحصول على 10% من قيمة انتقال اللاعب إلى النادى الأبيض.

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ويقوم الزمالك بضم قرار اتحاد الكرة إلى ملف قضية النقاز فى المحكمة الرياضية الدولية خاصة أن الزمالك قام بدفع تلك العمولة للوكيل منذ فترة بقرار من مجلس إدارة الزمالك على أن يتم خصمها من قيمة مستحقات اللاعب، الا أن هروب النقاز ادى إلى مطالبة الزمالك له بدفع عمولة وكيله التى حصل عليها إلى خزينة الزمالك، ويعتبر الخطاب الذى تسلمه الزمالك فى قضية النقاز أحد مفاتيح الامل فى عودة الحق للنادى الأبيض بعدما حصل اللاعب على مستند يفيد حصوله على راتبه بصفة شهرية وهو المستند الذى ادى إلى توقيع عقوبات على الزمالك.

فى سياق مختلف، بدأت إدارة الكرة بنادى الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى إعادة ترتيب دولاب الأجانب داخل الفريق بعد اقتراب انهاء التعاقد مع الثنائى أرى بابل وحمزة المثلوثى لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث أصبح الزمالك فى حالة إتمام التعاقد مع الثنائى فى حاجة إلى الاستغناء عن أحد الأجانب المقيدين فى قائمته من الرباعى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى وكاسونجو كابونجو.

إدارة الزمالك بدأت التفكير فى الموفقة على العروض التى تصل إلى أى من الرباعى المتواجد فى قائمة الفريق بشرط أن يكون العرض لائقًا للزمالك واللاعب من الناحية المادية والفنية، خاصة أن اتحاد الكرة يدرس حتى الآن تطبيق قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى كل فريق الموسم المقبل، وهو ما يزيد من أزمة الزمالك، الذى أصبح مطالبًا بالاستغناء عن 2 لاعبين على أقل تقدير فى الموسم المقبل.