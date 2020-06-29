شكرا لقرائتكم حازم إمام مشيدا بإعلان جوارديولا عمل ممر شرفى: لو في مصر كان تمت إقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حازم إمام نجم الزمالك الأسبق بتصريح بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى بإعلانه إقامة ممر شرفى لفريق ليفربول الانجليزى.

وقال حازم إمام فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت: "هى دى يا جماعة متعة الكورة بجد، جوارديولا بيقول هيعمل ممر شرفى للريدز منتهى الاحترام والاخلاق والاعتراف بأفضلية المنافس، هى دى الرياضة متعة مفيهاش كراهية وشتيمة وخناق".

ويضيف الثعلب الصغير: "لو جوارديولا ده مدرب فريق قمة فى مصر كان هيتم إقالته فورا لو قال التصريح ده، إزاى يقول كدا لازم إحنا نتكلم بلغة المشجعين المتعصبين ونزايد على حب الأندية، ليه فى مصر عندنا شتيمة وخناقات ومعندناش كورة وتصريحات جميلة زى تصريح جوارديولا".

وفى وقت سابق، أكد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، أن لاعبى فريقه سيقومون بعمل ممر شرفى لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الخميس المقبل فى المواجهة التى تجمع بينهما على ملعب "الاتحاد" فى قمة منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز بعد تتويج الريدز بلقب البريميرليج هذا الموسم 2019-2020.

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وتحدث جوارديولا فى تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC Sport" قائلا "فى كل مرة يأتى فيها ليفربول إلى ملعبنا نقوم باستقبالهم بطريقة جيدة، بالطبع سنقوم بعمل الممر الشرفى لإنهم يستحقوه".

وأصبح الممر الشرفى تقليدا لإظهار الاحترام والتقديم للفائزين بلقب البريميرليج فى السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه ليس إجباريا ولكنه يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الناديين.

وأقام فريق ليفربول ممرا شرفيا قبل 5 سنوات للاعبى تشيلسى عقب تتويج الأخير بلقب الدورى الإنجليزى من الجولة التى سبقتها بعد الفوز على كريستال بالاس عام 2015.