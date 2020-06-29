الشناوي: نحتاج مباراتين لاستعادة الفورمة.. ودوري الأبطال هدف رئيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على جاهزية لاعبي الفريق للعودة للمباريات بقوة، مؤكدا أن كافة اللاعبين حافظوا على لياقتهم والتزموا بالبرامج التي وضعها الجهاز الفني.

وأوضح الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الفترة التي ابتعدنا فيها عن التدريبات كانت صعبة للغاية، ولكنها مرت على جميع فرق العالم، وأتمنى أن تعود الأمور إلى الوضع الطبيعي تدريجيًا".

وعن مدى استعداد الفريق لاستئناف الدوري، قال الشناوي: "نخوض التدريبات حاليا بصورة يومية وبشكل قوي جدًا، وسنكون جاهزين لعودة الدوري فور الإعلان رسميًا عن جدول المسابقة.. مازال لدينا متسع من الوقت لإعلان جاهزيتنا، ولكن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع خلال التدريبات اليومية، في ظل الحماس الذي يتحلى به جميع اللاعبين من أجل العودة بقوة للمباريات".

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وأضاف حارس المنتخب الوطني والأهلي، أن الفريق يحتاج إلي مباراتين فى الدوري على أقصى تقدير لاستعادة فورمة المباريات بعد فترة التوقف التى استمرت طوال الشهور الماضية.

وعن بطولة إفريقيا قال الشناوي: "بالطبع دوري أبطال إفريقيا هدف مهم ورئيسي بالنسبة لنا، ولكن تركيزنا في الوقت الحالي على مسابقة الدوري والعودة للمباريات المحلية مع استعادة لياقة المباريات، والارتقاء بلياقتنا الفنية والبدنية قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف دوري أبطال إفريقيا".

وعلق على شكل استئناف مسابقة دوري الأبطال: "بغض النظر عن النظام الذى سيتم تطبيقه لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا، فنحن جاهزون وبقوة ولدينا طموح كبير ومشروع لاستعادة البطولة الإفريقية هذا الموسم وإهدائها لجماهير الأهلي، نبقى جاهزين لكل الاحتمالات، ونحترم قرارات الكاف، خاصة أننا نمر بظروف استثنائية صعبة على الجميع، وتعاني منها في كل فرق العالم بسبب جائحة كورونا"

وأكد الشناوي أنه يتمنى استكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا بنفس النظام المعتاد بحيث نخوض مباراتي الذهاب والإياب كما هو معتاد.