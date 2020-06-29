"خسائر 300 مليون استرليني".. الاتحاد الإنجليزي يلغي 124 وظيفة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيلغي 124 وظيفة زائدة عن حاجته، في ظل الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لن يتمكن على الإطلاق من تعويض الأموال التي خسرها.
وفي بيان نشره الاتحاد بموقعه على الإنترنت، قال مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد إن إجمالي الخسائر سيصل على الأرجح إلى نحو 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار).
وأضاف :"ربما بدا الأمر وكأن كرة القدم نجت من العاصفة بعودة منافسات كرة القدم للرجال من جديد."
وتابع :"لكن لسوء الحظ، تأثر الاتحاد الإنجليزي بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وخسرنا مبالغ مالية كبيرة لا يمكننا تعويضها أبدا."
وأضاف :"نتوقع أيضا أن تتأثر العديد من مصادر دخلنا المستقبلية لفترة طويلة."
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