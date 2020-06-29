فلاش باك.. أسباب خروج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

عاد اسم صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي ليثير الجدل من جديد بعد قرار الجهاز الفني للقلعة الحمراء بمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من الثلاثاء 30 من شهر يونيو.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، "صالح جمعة خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا الثلاثاء في تدريبات الفريق الجماعية".

وكان صالح جمعة قد خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي طوال الفترة الماضية وقبل التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء قرار الجهاز الفني بشأن صالح جمعة ليفتح باب الجدل والتكهنات حول مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء، وهل الأمر بمثابة فرصة جديدة لصالح جمعة للعودة من جديد لتشكيل الفريق أم مجرد اجراء إداري كون اللاعب ضمن قائمة الفريق خاصة وأن الفترة الماضية شهدت محاولات لخروج اللاعب على سبيل الإعارة.

رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والمقاولون العرب وافق على طرح أحد الزملاء الصحفيين لسؤال عن صالح جمعة ومصيره مع الفريق في ظل أن مراقب المباراة وقتها كان يريد أن تكون الأسئلة مرتبطة بالمباراة فقط.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي "لا اتابع الإعلام بشكل كبير، لكن علمت بما صرح به صالح جمعة، أي لاعب كرة يكون لديه شق يخص الحالة الذهنية وأخر يخص الحالة الفنية، مشكلة صالح جمعة تتعلق بالتركيز والحالة الذهنية والنادي وقع عليه عقوبات".

وشدد "اتمنى التوفيق لصالح جمعة في نادي أخر خلال المرحلة المقبلة وسأكون سعيد له اذا تألق وقدم مستوى طيب ونجاحات في نادي أخر".

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صالح جمعة كان قد خرج في تصريحات صحفية وأشار الى أن حالته النفسية ليست جيدة بسبب طريقة المدرب السويسري معه.

وعاد فايلر ليتحدث مجدداً عن صالح جمعة خلال تواجده ضيفاً عبر شاشة "أون تايم سبورتس" وقال "فيما يخص صالح جمعة فالأمر سهل، طريقة لعبه وأداءه، كل لاعب كما يكون لديه عمل فردي يجب أن يكون هناك شغل جماعي أيضا مع الفريق، كرة القدم اللاعب تاتي له الكرة 5 دقائق وخلال 85 دقيقة يجب أن يركض في الملعب لخلق مساحات أو استعادة الكرة ومساعدة زملائه".

واستمر "صالح جمعة يحب أن تكون الكرة في قدمه فقط، وأمر أخر وصرحت بذلك على، نظرا لأنني تناقشت معه بشكل مباشر، قلت له ان اردت اللعب يجب ان تعود لمستواك الذي كنت عليه الموسم الماضي".

وصرح "مشكلة صالح جمعة ذهنياً كلاعب محترف يجب أن يكون لديه تركيز أكبر لكي يتحسن الأداء الخاص به، سبق وتحدثت معه أكثر من مرة، ولن اتحدث معه في نفس الموضوع 10 مرات لأن هناك لاعبين أخريين يجب أن اهتم بهم أيضا وهم محترفين".

واختتم "أي لاعب يجب أن يفكر دائما في كيفية افادة فريقه، وكمدرب لو لم ينفذ التعليمات من حقي أختار لاعب أخر وهذا ليس لمشكلة شخصية ولكن من أجل الفريق، الحل يأتي من عنده كلاعب في تلك الحالة، وليس لدي أي مشكلة في أن ينتقل للزمالك وأتمنى له التوفيق".