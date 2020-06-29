السومة وجهاد الحسين في قائمة أكثر الأجانب خوضًا للمباريات بالدوري السعودي

تواجد ثنائي كرة القدم السورية جهاد الحسين وعمر السومة ضمن قائمة أكثر اللاعبين الأجانب خوضًا للمباريات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين وجاء ترتيب القائمة على النحو التالية:
1 - السوري جهاد الحسين، خاض 183 مباراة، مع 3 فرق وهي الرائد والتعاونونجران، أحرز خلالها 27 هدفا وصنع 45 آخرين.
2 - البرازيلي إلتون خوزيه، خاض 164 مباراة مع 3 فرق، وهي الفتح والقادسية والوحدة، وسجل حلالها 51 هدف، وصنع 31 آخرين.
3 - السوري عمر السومة، خاض مع الأهلي 124 مباراة حتى الآن، وسجل خلالها 117 هدفًا، وصنع 18 آخرين.
4 - البرازيلي ساندرو مانويل، خاض 123 مباراة مع فريقي الفتح والتعاون، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 13 آخرين.
5 - البرتغالي ريكاردو ماتشادو، خاض مع فريق التعاون 107 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف، وصنع 2 آخرين.
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