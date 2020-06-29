سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة المدرب كيكي سيتين المدير الفني، قائمة البلوجرانا المستدعاة لمواجهة أتلتيكو مدريد، في المباراة المقرر لها، مساء غد الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وشهدت قائمة برشلونة تواجد البرازيلي آرثر ميلو رغم إجراءه الفحص الطبي في يوفنتوس الإيطالي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما شهدت مفاجأة سارة باستدعاء سيرجي روبرتو الذي حصل على التصريح الطبي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كما يلي:

مارك أندريه تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، نيتو، كليمنت لينجليه، أنطوان جريزمان، جوردي ألبا، مارتن برايثوايت، سيرجي روبرتو، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينا، ريكي بويج، أليكس كويادو، أنسو فاتي، رونالد أراوخو، مونشو.

مركز برشلونة في ترتيب الليجا

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين بعد فوز الملكي بالأمس على إسبانيول بهدف

ون رد.

تصريحات مدرب برشلونة قبل قمة أتلتيكو مدريد

وتحدث كيكي سيتين عن مواجهة أتلتيكو مدريد، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتلتيكو مدريد فريق تنافسي وسوف تكون مباراة صعبة، من الطبيعي أنهم سيصعبون مهمتنا غدًا، أعتقد أن جميع المباريات المتبقية مهمة".

وبسؤاله، هل حدث خلاف بين اللاعبين والمدربين بعد مباراة سيلتا فيجو التي انتهت بالتعادل بهدقين لكل فريق؟، أجاب سيتين: "هذا هو السيرك الذي نحن به، عالم كرة القدم هكذا عندما يحدث خيبة أمل من نتيجة، الجميع يخرج سيوفه، من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بوجهات النظر، لكن هناك تواصل جيد بين اللاعبين والمدربين".