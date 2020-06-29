رسميًا.. تجديد عقدي بوفون وكيلليني في يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، رسميًا، تجديد عقدي نجميه جيانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق، وجورجيو كيلليني قائد ومدافع السيدة العجوز لمدة موسم آخر.

وقال يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي عبر موقعه الرسمي: "هناك أبطال تاريخهم يتحدث عن أنفسهم ولا يمكن فصلهم عن قميص النادي وهم مثل أعلى للاعبين في أرضية الملعب وغرفة الملابس، جانلويجي بوفون، جورجيو كيلليني.. بيانكونيري دائمًا، وإلى الأبد، وللتأكيد على ذلك

نعلن تجديد العقد لسنة أخرى حتى 2021.. بما أن كل واحد منّا كان يأمل، ويعلم أساسًا، أن الخيط الذي وحدنا لسنوات عديدة غير قابل للكسر".

وكانت عقود كلا النجمين سوف تنتهي يوم الثلاثاء وتحديدًا يوم 30 يونيو 2020 حيث أكدت التقارير طوال الفترة الماضية أنه لم تكن هناك أي نوايا لتجديد عقديهما مع

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الفريق.

وسوف يبلغ كيلليني من العمر 36 عامًا في أغسطس المقبل وأكد عزمه في الاستمرار بالملاعب لمدة عام جديد على الأقل، وتواجد كيلليني في يوفنتوس طيلة 15 عامًا ومنذ عام 2005 حيث شارك في 509 مباراة طوال مسيرته بقميص البيانكونيري سجل خلالها 36 هدفًا.

بينما بوفون الذييبلغ من العمر 42 عامًا، وكان قد رحل عن صفوف يوفنتوس في موسم 2018-19 حيث خاض تجربة لمدة عام واحد رفقة باريس سان جيرمان وعاد بعدها للبيانكونيري من جديد.

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