ربيع ياسين يجهز برنامج إعداد منتخب الشباب لعرضه على اتحاد الكرة

عقد اليوم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفني اجتماعا لوضع البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة لعرضه على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد.

ويتضمن البرنامج استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في تصفيات الأمم الأفريقية المنتظر أن تنطلق في شهر أكتوبر المقبل. المكلفة بإدارة شئون الاتحاد.ويتضمن البرنامج استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في تصفيات الأمم الأفريقية المنتظر أن تنطلق في شهر أكتوبر المقبل. والجدير بالذكر أن اللجنة الخماسية اجتمعت بالأمس مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي للتعرف على احتياجاتهما الفترة المقبلة بعد قرار استئناف الدوري.

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