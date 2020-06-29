شاهد.. اتحاد الكرة يهنئ أحمد حسن كوكا بعد فوزه بالدوري اليوناني

حرص اتحاد الكرة على تهنئة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، بعدما نجح في التتويج مع فريقه ببطولة الدوري في اليونان للمرة الـ45 في تاريخه.

قال اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «كل التهنئة للاعبنا الدولي أحمد حسن (كوكا) لفوزه مع فريقه أوليمبياكوس بمسابقة الدوري اليوناني هذا الموسم».

نجح أولمبياكوس في التتويج ببطولة الدوري اليوناني بعدما حصد 78 نقطة، متفوقًا على باوك الوصيف برصيد 19 نقطة، حيث حقق 59 نقطة، ليتوج أولمبياكوس باللقب قبل نهاية البطولة بأربع أسابيع.

وشارك كوكا في لقاء التتويج بالدوري بالدقيقة 77 أمام أيك أثينا حيث فاز أولمبياكوس بنتيجة 2/1.

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