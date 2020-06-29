حرص اتحاد الكرة على تهنئة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، بعدما نجح في التتويج مع فريقه ببطولة الدوري في اليونان للمرة الـ45 في تاريخه.
قال اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسميةبموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «كل التهنئة للاعبنا الدولي أحمد حسن (كوكا) لفوزه مع فريقه أوليمبياكوس بمسابقة الدوري اليوناني هذا الموسم».
نجح أولمبياكوس في التتويج ببطولة الدوري اليوناني بعدما حصد 78 نقطة، متفوقًا على باوك الوصيف برصيد 19 نقطة، حيث حقق 59 نقطة، ليتوج أولمبياكوس باللقب قبل نهاية البطولة بأربع أسابيع.
وشارك كوكا في لقاء التتويج بالدوري بالدقيقة 77 أمام أيك أثينا حيث فاز أولمبياكوس بنتيجة 2/1.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اتحاد الكرة يهنئ أحمد حسن كوكا بعد فوزه بالدوري اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.