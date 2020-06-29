تعرف علي موقف دونجا نجم بيراميدز من الانتقال للزمالك

شهدت مفاوضات مكثفة بين نبيل عماد "دونجا" نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومسئولي نادي الزمالك.
وعلمت الوفد ان اللاعب رحب بفكرك الانتقال للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما تمت مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بعقد دونجا مع الناديالابيض حال اتمام الصفقة.
وعلمت الوفد ان بيراميدز يجري مفاوضات مكثفة مع الزمالك خلال الفترة الحالية خول احراء صفقة تبادلية بين عدد من لاعبي الفريقين.
وتم طرح اسم دونجا كأحد الاسماء المرشحة
ويتوقف اتمام صفقة انضمام دونجا الي الزمالك علي توصل ادارتي الناديين لاتفاق مرضي للطرفين، بعد ان حصل النادي الابيض علي موافقة اللاعب علي ارتداء قميصه عقب نهاية الموسم الحالي.
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