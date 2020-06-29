غموض حول مستقبل بيريسيتش في بايرن ميونخ

بات الغموض يحيط بمصير الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، حيث لم يتخذ البافاري القرار النهائي من أجل شراء اللاعب نهائيًا وتفعيل بند الشراء مما ينذر باحتمالية عودته لإنتر ميلان الإيطالي.
ويبدو أن الكرواتي إيفان بيريسيتش، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، قد يعود إلى إنتر ميلان عقب انتهاء إعارته للنادي البافاري، حيث يلعب بيريسيتش الموسم الحالي على سبيل الإعارة من النيراتزوري، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 20 مليونيورو.
كشفت تقارير صحفية واردة من ألمانيا بأن الكرواتي إيفان بريسيتش لاعب بايرن ميونخ قد يعود لإنتر ميلان الإيطالي عقب انتهاء إعارته بالنادي البافاري بنهاية الموسم، وأفادت وسائل الإعلام الألمانية أن بيريسيتش قد يعود للإنتر على الرغم من مشاركته بقوة مع هانز فليك ومع ذلك يطلب مسؤولي إنتر ميلان المزيد من الوقف للتفكير في قضية شراء اللاعب نهائيًا
ولم ينجح كلا الناديين في التوصل لاتفاق من أجل إبرام الصفقة حيث يجب أن يتم التفاوض بين الناديين للوصول إلى الصيغة المناسبة لإتمام الأمر، كما يرفض مسؤولو البايرن فكرة التعاقد مع بريسيتش نظرًا لراتبه الكبير حيث يتقاضى 11 مليون يورو في الموسم وهو راتب مرهق للخزينة البافارية.
عقد بيريسيتش مع البايرن
يذكر أن عقد بيريسيتش مع بايرن ميونيخ سينتهى في 30 يونيو، لكن بايرن طلب بالفعل من إنتر ميلان تمديد العقد حتى أغسطس من أجل الحصول على الكرواتي لبقية الموسم وهذا يعنى أنه سيشارك فى كأس ألمانيا ودورى أبطال أوروبا.
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