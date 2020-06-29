أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الهدف الرئيسي للنادي هو بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وقال الشناوي: "دوري أبطال إفريقيا هدف مهم ورئيسي بالنسبة لنا، ولكن تركيزنا في الوقت الحالي على مسابقة الدوري والعودة للمباريات المحلية مع استعادة لياقة المباريات، والارتقاء بلياقتنا الفنية والبدنية قبل مواجهتي الودادالمغربي في نصف دوري أبطال إفريقيا".
وأضاف حارس الأهلي: "بغض النظر عن النظام الذى سيتم تطبيقه لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا
وأكد الشناوي أنه يتمنى استكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا
وعما يتردد عن إقامة المباريات المتبقية من دوري الأبطال فى إحدى الدول المحايدة قال الشناوي: "نبقى جاهزين لكل الاحتمالات، ونحترم قرارات الكاف، خاصة أننا نمر بظروف استثنائية صعبة على الجميع، وتعاني منها في كل فرق العالم بسبب جائحة كورونا".
واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تخطي هذه المرحلة الصعبة وأن تعود الحياة لطبيعتها مع ضمان الحفاظ على سلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس الأهلي: تركيزنا على استعادة لياقة المباريات وهدفنا لقب دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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