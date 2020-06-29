دونجا يطرق أبواب الرحيل عن بيراميدز

يسعي نبيل عماد "دونجا" نجم فريق بيراميدز ولاعب المنتخب الوطني للرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأبلغ دونجا مسئولي بيراميدز برغبته في خوض تحربة جديدة في مسيرته الكروية عقب نهاية الموسم الحالي.
ويمتلك دونجا عرضا شفهيا من
وأثار اللاعب المتألق أزمة مع إدارة بيراميدز بسبب عدم الموافقة علي احترافه في إسبانيا بحانب رغبته في تعديل عقده ومساواته بباقي زملائه بالفريق وهو ما يدفع النادي للموافقة علي فكرة رحيله إلي فريق آخر.
وكان بيراميدز قد أعلن عن تمديد عقد مدافعه علي جبر حتي ٢٠٢٤، بعد أيام قليلة من تجديد عقد زميله عمر جابر.
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