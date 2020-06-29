الارشيف / اخبار الرياضه

دونجا يطرق أبواب الرحيل عن بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يسعي نبيل عماد "دونجا" نجم فريق بيراميدز ولاعب المنتخب الوطني للرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأبلغ دونجا مسئولي بيراميدز برغبته في خوض تحربة جديدة في مسيرته الكروية عقب نهاية الموسم الحالي.
ويمتلك دونجا عرضا شفهيا من

نادي الميريا الإسباني الذي حاول بالفعل التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي إلا أن مغالاة بيراميدز في طلباتهم المادية تسببت في عرقلة المفاوضات.
وأثار اللاعب المتألق أزمة مع إدارة بيراميدز بسبب عدم الموافقة علي احترافه في إسبانيا بحانب رغبته في تعديل عقده ومساواته بباقي زملائه بالفريق وهو ما يدفع النادي للموافقة علي فكرة رحيله إلي فريق آخر.
وكان بيراميدز قد أعلن عن تمديد عقد مدافعه علي جبر حتي ٢٠٢٤، بعد أيام قليلة من تجديد عقد زميله عمر جابر.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دونجا يطرق أبواب الرحيل عن بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا