شركة تعلن إجراء "مسحة كورونا" مجانًا لمنتخبات اللجنة البارالمبية

اتفقت اللجنة البارالمبية المصرية المسئولة عن رياضات ذوى الإعاقة مع إحدى شركات الأدوية الخاصة على إجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخبات التى تشرف عليها اللجنة البارالمبية وهى العاب، رفع الأثقال والسباحة وألعاب القوى تمهيدا لعودة النشاط من جديد وبدء الاستعداد للدورة البارالمبية بطوكيو التى تم تأجيلها إلى 2021.

واتفق محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة

البارالمبية مع المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة الشركة على إجراء المسحات للمنتخبات التى تشرف عليها اللجنة البارالمبية، ليعلن وجيه على الفور أن إجراء المسحات للاعبين والأجهزة الفنية لتلك المنتخبات مجانا، مؤكدا أن خدمة تلك المنتخبات يعد واجبًا وطنيًا مهم خاصة مع الأبطال الكبار الذين يمثلون مصر فى المحافل الدولية الكبرى ونجاحهم فى تحقيق العديد من الميداليات خلال مشاركتهم فى الدورات البارالمبية وإسعاد الشعب المصرى.

وهذه الشركة هى نفس الشركة التى اتفق معها اتحاد الكرة وقامت بإجراء مسحات لفرق الدورى الممتاز، وأظهرت نتائج رائعة، حيث كشفت عن وجود حالات كورونا لم يكن لديها أى أعراض للفيروس، وهو ما يؤكد مصدقيتها وقوة نتائج تحليلاتها، بالإضافة إلى قيامه بخدمة إجراء المسحات عن طريق السيارة، تخفيفا على المواطنين.