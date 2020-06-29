فايلر يُعيد صالح جمعة لأحضان الاهلي ويمنحه فرصة جديدة

كشف مدير الكرة بالاهلي سيد عبد الحفيظ، عن موافقة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، على مشاركة لاعب وسط الفريق صالح جمعة في التدريبات الجماعية بداية من الغد.

وأعلن النادي الأهلي، خوض الفريق الأول، تدريباته الجماعية بملعب التتش بالجزيرة، بشكل كامل بداية من غدًا الثلاثاء.

وكان صالح جمعة يؤدي تدريبات بدنية في الجيم الخاص بالنادي، بقرار من رينيه فايلر الذي طالب بإبعاده عن تدريبات الفريق الجماعية.

وقال مدير الكرة بالنادي الاهلي سيد عبد الحفيظ، أن المدرب العام للفريق ديفيد سيزا، سيقود المران الجماعي غدا بحضور جميع اللاعبين.

وتحدث المدرب العام ديفيد سيزا مع صالح جمعة، وأخبره أنه اعجب بالتزامه خلال الفترة الماضية، وتوسط له لدى المدير الفني رينيه فايلر من أجل الحصول على موافقته، والسماح بمشاركته مع زملائه في التدريبات الجماعية.

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وكان الاهلي يتدرب على دفعتين، حيث كانت تحضر مجموعة من اللاعبين تمرين الساعة الثامنة صباحا، ثم مجموعة أخرى في العاشرة والنصف.

وطالب ديفيد سيزا، صالح جمعة، بالالتزام، والاجتهاد في تدريبات الفريق، حتى ينال ثقة المدير الفني رينيه فايلر، ويمنحه فرصة جديدة.

وقرر رينيه فايلر في وقت سابق استبعاد صالح جمعة من حساباته، وطالب إدارة النادي، ببيع اللاعب، بسبب عدم التزامه.

وتعهد صالح جمعة بالالتزام خلال الفترة المقبلة، والقتال من أجل اقناع المدير الفني رينيه فايلر بأنه يستحق فرصة جديدة مع الفريق.

ويستعد الاهلي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، التي يعلن اتحاد الكرة موعد عودتها يوم الخميس المقبل.

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