هل يضحي ليفربول بصديق “محمد صلاح” المقرب من أجل كوليبالى؟

يخطط ليفربول الإنجليزي لخطف مدافع نابولى الإيطالي، خاليدو كوليبالى من مانشستر سيتى خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يسعى المدير الفني الألمانى يورجن كلوب، لتعزيز دفاع فريقه بضم المدافع السنغالي وتكوين ثنائية دفاعية قوية مع الهولندى “فيرجيل فان دايك”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل الإنجليزية، فإن ليفربول يدرس عرض المدافع الكرواتى ديان لوفرين ومبلغ مالى لتخفيض سعر خاليدو كوليبالى، الئي يبلغـ 90 مليون جنيه إسترلينى من جانب رئيس نادى نابولي، أوريليو دي لورينتيس.

وشارك ديان لوفرين فى 10 مباريات بالدورى الانجليزى خلال هذا الموسم، والذى حسمه ليفربول بشكل رسمى قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة، ويتبقى عامًا واحدًا فقط على انتهاء عقد المدافع الكرواتي مع بطل الدوري الجديد.

يذكر أن ديان لوفرين، الذي انضم إلى ليفربول في صيف 2014، يعد من أكثر الأصدقاء المقربين للنجم المصرى محمد صلاح في الفريق.

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