هل يُسهل صالح جمعة صفقة انتقال طاهر طاهر إلى الاهلي؟

رحب نادي المقاولون بالحصول على خدمات صانع ألعاب الأهلي صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المدير الفني لفريق المقاولون عماد النحاس، في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت”، أنه في حال موافقة الأهلي على دخول صالح جمعة في إطار صفقة انتقال طاهر محمد طاهر، سيكون أمر جيد للغاية.

وتقدم الاهلي بعرض رسمي للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر في الميركاتو الصيفي 2020، وطلب مسؤولو المقاولون الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضم لاعبين من الفريق الأحمر على سبيل الإعارة.

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و أضاف: “صالح جمعة يعاني من مشاكل مع المدير الفني للاهلي السويسري رينيه فايلر، لكنه لاعب كبير وسيكون اضافة للمقاولون إذا انضم لنا.

وقرر رينيه فايلر ابعاد صالح جمعة عن الاهلي، وطالبه بالبحث عن ناد آخر ينضم له في الميركاتو الصيفي 2020.

وأتم: “صفقة انتقال طاهر محمد طاهر من المقاولون إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لم تحسم بعد، والمفاوضات مازالت جارية بين مسؤولي الناديين”.

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