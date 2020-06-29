الارشيف / اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يسعى لبيع عدد من اللاعبين من أجل ضم جادون سانشو

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن نية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاستغناء عن العديد من لاعبيه من أجل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو.

ويعتبر جادون سانشو هدف مانشستر يونايتد الأول في الميركاتو الصيفي، حيث ارتبط اسم الجناح الإنجليزي كثيرًا بالانتقال إلى قلعة أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى نية إدارة مانشستر يونايتد لبيع أكثر من لاعب لتمويل صفقة ضم جادون سانشو خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت الصحيفة أن التشيلي أليكسيس سانشيز، والإنجليزي جيسي لينجارد من أبرز الأسماء التي يريد مانشستر يونايتد التخلص منها في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل جلب جادون سانشو.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يريد التخلص أليكسيس سانشيز بسبب راتبه الأسبوعي الضخم أيضًا.

وذكرت صحيفة الميرور البريطانية الأخرى أن مانشستر يونايتد، سيسعى للتخلص من فيل جونز، وأندرياس بيريرا، كما وافق أيضًا على بيع كريس سمولينج إلى روما الإيطالي بشكل نهائي.

يذكر أن سانشو شارك مع بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم حتى الآن في 44 مباراة، ونجح في تسجيل 20 هدفاً، وصنع مثلهم.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسعى لبيع عدد من اللاعبين من أجل ضم جادون سانشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا