مانشستر يونايتد يسعى لبيع عدد من اللاعبين من أجل ضم جادون سانشو

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن نية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاستغناء عن العديد من لاعبيه من أجل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو.
ويعتبر جادون سانشو هدف مانشستر يونايتد الأول في الميركاتو الصيفي، حيث ارتبط اسم الجناح الإنجليزي كثيرًا بالانتقال إلى قلعة أولد ترافورد.
وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى نية إدارة مانشستر يونايتد لبيع أكثر من لاعب لتمويل صفقة ضم جادون سانشو خلال الميركاتو الصيفي.
وذكرت الصحيفة أن التشيلي أليكسيس سانشيز، والإنجليزي جيسي لينجارد من أبرز الأسماء التي يريد مانشستر يونايتد التخلص منها في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل جلب جادون سانشو.
وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يريد التخلص أليكسيس سانشيز بسبب راتبه الأسبوعي الضخم أيضًا.
وذكرت صحيفة الميرور البريطانية الأخرى أن مانشستر يونايتد، سيسعى للتخلص من فيل جونز، وأندرياس بيريرا، كما وافق أيضًا على بيع كريس سمولينج إلى روما الإيطالي بشكل نهائي.
يذكر أن سانشو شارك مع بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم حتى الآن في 44 مباراة، ونجح في تسجيل 20 هدفاً، وصنع مثلهم.
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