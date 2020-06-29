مانشستر يونايتد يسعى لبيع عدد من اللاعبين من أجل ضم جادون سانشو

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن نية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاستغناء عن العديد من لاعبيه من أجل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو.

ويعتبر جادون سانشو هدف مانشستر يونايتد الأول في الميركاتو الصيفي، حيث ارتبط اسم الجناح الإنجليزي كثيرًا بالانتقال إلى قلعة أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى نية إدارة مانشستر يونايتد لبيع أكثر من لاعب لتمويل صفقة ضم جادون سانشو خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت الصحيفة أن التشيلي أليكسيس سانشيز، والإنجليزي جيسي لينجارد من أبرز الأسماء التي يريد مانشستر يونايتد التخلص منها في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل جلب جادون سانشو.

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وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يريد التخلص أليكسيس سانشيز بسبب راتبه الأسبوعي الضخم أيضًا.

وذكرت صحيفة الميرور البريطانية الأخرى أن مانشستر يونايتد، سيسعى للتخلص من فيل جونز، وأندرياس بيريرا، كما وافق أيضًا على بيع كريس سمولينج إلى روما الإيطالي بشكل نهائي.

يذكر أن سانشو شارك مع بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم حتى الآن في 44 مباراة، ونجح في تسجيل 20 هدفاً، وصنع مثلهم.

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